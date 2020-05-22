В Нижнем Тагиле для строительства моста через главный городской пруд вырубят почти 14 тысяч деревьев

Для строительства моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в городе вырубят 13866 деревьев. Мэрия уже постановила выдать разрешение на проведение вырубки древесно-кустарниковой растительности МКУ «Служба заказчика горхозяйства». Документ опубликован на официальном сайте Нижнего Тагила.

Деревья будут вырублены на тех земельных участках, которые попадают в зону строительства будущего путепровода. Планируется вырубить 5113 кубических метров древесины, в том числе 1823 кубометра деловой древесины, 2700 — дровяной и 590 — неликвидной древесины. Полученные материалы будут переданы в муниципальную казну, порубочные остатки утилизированы.

В конце апреля строители приступили к бурению скважин для опор моста через Тагильский пруд. На правом берегу пруда вырубили часть деревьев и отсыпали временную подъездную дорогу протяжённостью 2 км. Также были демонтированы 8 частных домов, попавших в границы стройки. В июне мостостроители должны начать возводить технологический мост, чтобы продолжить бурение свай под опоры. За лето они планируют завершить эти работы. В стройке активное участие принимают местные компании — «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой».

Напомним, мостовой переход появится на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. То есть он соединит Уральский проспект и Свердловское шоссе. Сооружение будет иметь арочные конструкции, четыре полосы и «умную» подсветку. Его протяжённость составит 450 метров. При строительстве моста будет использована продукция и мощности Нижнетагильского металлургического комбината. ЕВРАЗ вложит в создание инфраструктурного объекта 1,3 млрд рублей.