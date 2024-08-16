«Пока у меня нет своих детей, но я понимаю, что свою нерастраченную любовь нужно отдавать, делиться ею, помогать по возможности». Модельер из Екатеринбурга взяла шефство над подопечной благотворительного фонда «Живи, малыш» (ВИДЕО)

Уральский бренд одежды AFTER 23.05 запустил благотворительную акцию БЛАГОsale, чтобы помочь подопечной благотворительного фонда «Живи, малыш» тагильчанке Полине Дёминой. Бренд будет направлять 10% от прибыли на помощь в оплате реабилитации девочки. Чтобы принять участие в акции, нужно до конца августа совершить покупку в магазине.

В июле 2020 года у Натальи и Владимира Дёминых родились тройняшки Полина, Вера и Андрей. Малыши появились на свет на 30-й неделе беременности, из-за преждевременных родов врачи старались помочь и улучшить состояние деток, но ситуация с Полиной оказалась самой тяжёлой. В 9 месяцев девочке диагностировали ДЦП, спастический тетрапарез (скованность мышц рук и ног). Были пройдены многочисленные курсы реабилитации, на которых Полина научилась держать голову, переворачиваться и ползать.

«Полина очень жизнерадостная и улыбчивая девочка, которая любит гостей у себя дома и всегда встречает их с улыбкой. Она шустро ползает по-пластунски за братом и сестрой, общается простыми предложениями, любит рисовать и лепить из мягкого цветного теста. Любимое занятие Полины — плавание в бассейне. Каждый день папа делает с Полиной упражнения на суставную гимнастику по 30 минут, и хотя это сложно, врачи дают нам надежду, что у неё получится встать на ноги», — говорит Наталья.

Курсы реабилитации нужно продолжать, но материальные ресурсы семьи ограничены, поэтому семья Дёминых вынуждена обратиться за вашей помощью и поддержкой.

AFTER 23.05 — бренд дизайнера Маруси Ваулиной, который на протяжении 10 лет создаёт эксклюзивные коллекции в ограниченном тираже, а также работает в формате ателье индивидуального пошива. В рамках международного проекта U'FASHION девушка представила на неделе моды свою первую кутюрную коллекцию «Недра», которая вдохновлена уральскими самоцветами и их современными интерпретациями. Также со своим бизнес-партнёром Еленой Бегловой, профессиональной баскетболисткой, чемпионкой Евролиги и России, она создала бренд спортивной одежды BegLOVA.

«Каждый год в августе мы проводим благотворительную акцию БЛАГОsale и 10% со всех продаж месяца направляем на помощь конкретному малышу. В прошлом году мы помогли потрясающему мальчику с ДЦП. В рамках акции мы собрали более 100 тысяч рублей и приобрели ему вертикализатор. До этого мы помогали другому ребёнку с пороком сердца. С ребятами мы продолжаем дружить и дальше. Когда открывается новый сбор, я всегда включаюсь, стараюсь поддержать и с брендом, и сама лично, и с друзьями», — рассказывает Маруся.

О благотворительном фонде «Живи, малыш» предпринимательница узнала благодаря совместной пробежке комьюнити бренда BegLOVA. О нём девушке рассказал один из участников.

«В среду, 14 августа, мне удалось познакомиться с невероятно классной семьёй Дёминых. Они потрясающие ребята. Я немного переживала, стеснялась, но в итоге у нас всё прошло замечательно. Полина мне очень понравилась, она такая адаптированная, живая и очень умная. Трогательно было видеть, как о ней заботятся сёстры, братик и родители. Они с гордостью, улыбкой, с верой в свои силы и с верой в Полину проходят эту ситуацию. Перед встречей мы заехали в детский магазин и накупили там полезных вкусняшек, а также классные игрушки, развивашки и наборы для творчества. Все вместе мы дружно всё разбирали, рисовали и играли. Так было замечательно. Мы провели час у ребят и договорились о скорой встрече. Мама Наталья — потрясающая и невероятная красотка, пригласили её на фотосессию. Она мой герой. Пока у меня нет своих детей, но я понимаю, что свою нерастраченную любовь нужно отдавать, делиться ею, помогать по возможности. Делать благие дела вместе действительно легче, веселее, сподручнее и результативнее», — говорит модельер.

В дальнейшем Маруся планирует продолжить творческий, благотворительный и социальный путь.

«Полина действительно прекрасно держит в руке карандаш, ей нравится творить. У неё такие длинные музыкальные пальчики. У меня возникла идея сделать какую-то творческую работу: выставку, может быть, создать из её рисунков принт на одежду. Я сама из многодетной семьи, третья из четверых детей, и понимаю, что такое многодетная семья. Иметь такие семьи — это большая ценность и редкость в наше время», — рассказывает основательница бренда AFTER 23.05 Маруся Ваулина.