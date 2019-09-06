Поисковый отряд «Скорпион» получил новое помещение для штаба в центре Нижнего Тагила на ул. Пархоменко, 24. В начале августа 2019 года мэрия выделила помещение на Аганичева, 8. Его площадь была 65,6 кв. метра, однако волонтёры от него отказались и попросили другое.

«Во-первых, нам нужно было помещение, чтобы был доступ 24 часа в сутки, часто бывают ночные поиски. А там мы бы тревожили местных жителей. Во-вторых, у нас многие живут на Вагонке, а добираться с Вагонки до Выи очень неудобно», — рассказывают в отряде.

Новый штаб значительно меньше по площади, однако, по словам поисковиков, здесь очень удобная логистика.

Помещение требует косметического ремонта, но «Скорпионы» не хотят с этим затягивать и планируют переезжать туда уже в ближайшие две недели. Помимо того, что в штабе будет храниться всё оборудование, здесь они будут обсуждать план действий во время поисков и учить начинающих поисковиков.

Ранее АН «Между строк» рассказывало о том, чем занимается отряд «Скорпион» и с какими трудностями сталкиваются волонтёры при поисках.