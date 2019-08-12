Погибших на военном полигоне под Архангельском сотрудников «Росатома» представят к госнаградам

Пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве во время испытания ракеты на полигоне, представят к государственным наградам, со ссылкой на департамент коммуникаций «Росатома» пишет РБК.

Ядерный центр назвал имена погибших: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

«Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжёлых условиях», — заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Костюков добавил, что в городе будет установлен памятник работникам «Росатома». Семьям погибших, если в них остались дети, центр будет выплачивать средний доход работника до их совершеннолетия.

Напомним, 10 августа на военном полигоне в Архангельской области во время испытания ракеты на морской платформе произошёл взрыв с возгоранием. Пятеро сотрудников погибли, ещё трое получили ранения. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. На сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о том, что было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона, однако позже его удалили. Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис и другие американские эксперты предполагают, что взрыв мог произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», которую представил Владимир Путин.