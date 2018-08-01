Погибшие в ЦАР журналисты не уведомляли МИД РФ о поездке

Организаторы поездки трёх погибших в Центральноафриканской Республике россиян не уведомляли МИД РФ о нахождении журналистов в этой стране, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Процедура опознания была осложнена тем, что у погибших россиян не было при себе паспортов. При этом ни они, ни люди, которые их туда направляли, — какая-то компания или какое-то представительство — не сообщали в МИД РФ, ни нашему посольству в ЦАР ни о целях их поездки, ни вообще о факте их присутствия в ЦАР», — подчеркнула Захарова.

Дипломат уточнила, что во вторник вечером была завершена официальная процедура опознания тел погибших, и подтвердила, что их фамилии, которые назывались в прессе, верны.

«В настоящее время наше посольство находится в тесном контакте с правоохранительными органами ЦАР, которые возбудили своё уголовное дело. Также оперативная группа местных правоохранителей в среду повторно выедет на место преступления. Наше посольство находится на прямой связи с руководством МИД и МВД ЦАР. Этому делу уделяется особое внимание», — сообщила официальный представитель МИД.

Также Захарова заявила, что посольство РФ в ЦАР и центральный аппарат МИД в Москве запросили дипмиссию Центральноафриканской Республики «относительно документов, на основании которых был оформлен въезд россиян в республику».

«Теперь мы знаем, что они оформляли свой въезд в ЦАР как туристический, не были ими поданы какие-то заявления о журналистской деятельности», — сказала дипломат.

Она также отметила, что в МИД РФ «нет понимания, как они там оказались, кто несёт ответственность за их пребывание в ЦАР». При этом она пояснила, почему появились сообщения о принадлежности россиян к СМИ.

«Когда их обнаружили, у них были удостоверения различных СМИ, но просроченные, в частности 2011 года. Местные правоохранители сообщили об этом, не вдаваясь в детали, и это была первичная непроверенная информация, поскольку единственные документы, которые у них обнаружили, это были недействующие удостоверения СМИ», — отметила Захарова.

Напомним, накануне сообщалось, что в Центральноафриканской Республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссёр-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, снимавшие фильм о частных военных компаниях. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).