«Подрывает стабильность всей бюджетной системы региона». Губернатор Куйвашев раскритиковал глав муниципалитетов за большие долги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона заявил о необходимости выработать дополнительные меры для сокращения просроченной дебиторской задолженности по платежам в областной и местные бюджеты, сообщает департамент информполитики региона.

«Считаю, что работа с задолженностью по платежам в бюджет, принятие мер по взысканию долгов должны быть приоритетом для всех исполнительных органов власти, органов местного самоуправления. А самое главное, мы должны стремиться к сокращению задолженности и в перспективе свести её к минимуму. Обращаю внимание руководителей министерств, имеющих наибольшие объёмы дебиторской задолженности, на необходимость более решительных мер для урегулирования вопросов с платежами. Это касается и глав муниципалитетов», — сказал губернатор.

По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, просроченная задолженность по платежам в областной бюджет по неналоговым доходам, администрируемым органами государственной власти Свердловской области, на 1 октября 2018 года составила 1,5 миллиарда рублей. Основная её доля — штрафы и неустойки по госконтрактам.

Сумма просроченной задолженности, администрируемой органами местного самоуправления, на 1 октября 2018 года — 3,1 миллиарда рублей, самые крупные долги отмечены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Берёзовском, Серове.

«Мне непонятны ситуации, когда с завзятыми должниками продолжают заключаться договоры аренды земельных участков, когда нарушаются сроки обращения в суды, пускается на самотёк ход исполнительного производства. Подобные ситуации недопустимы. Это подрывает стабильность всей бюджетной системы региона», — сказал губернатор.

Губернатор поручил главам всех муниципалитетов и органов госвласти предоставить до 20 февраля в Министерство финансов Свердловской области индивидуальные планы-графики мероприятий по взысканию просроченной дебиторской задолженности в муниципалитетах, чтобы вовремя войти в процесс корректировки бюджета. Среди других поручений — выстраивание эффективного межведомственного взаимодействия и укрепление исполнительской дисциплины.