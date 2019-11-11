Подростки-изобретатели из Нижнего Тагила вошли в десятку лучших команд на Всемирной олимпиаде робототехники

В Венгрии завершились международные состязания по робототехнике World Robot Olympiad. В финале участвовали 424 команды из 73 стран мира. Россию представляли 13 команд из девяти регионов. От Нижнего Тагила на престижных соревнованиях выступили 14-летние воспитанники ГДДЮТ Егор Ермаков и Сергей Ковтков.

Участники боролись за медали в четырёх категориях: «Основная», «Продвинутая», «Футбол роботов» и «Творческая». Тагильские школьники по итогам состязаний заняли шестое место в основной категории и вошли в десятку лучших юных робототехников мира.

Как сообщает паблик ГДДЮТ во «ВКонтакте», Егор Ермаков и Сергей Ковтков представили на конкурсе собственную разработку: робота, который утилизирует лампочки и ставит новые в умных домах. Проект ребята разрабатывали почти десять месяцев. На соревнованиях Сергей собирал робота, а Егор отвечал за его программирование.

Отметим, что первое место в основной категории в младшей возрастной группе заняли Владимир Булаев, Егор Немцев, Илья Васильев из Миасса. Второе место у Виктора Бобровских, Павла Матвеева из Москвы.

Егор Ермаков и Сергей Ковтков занимаются робототехникой с семи лет, в команде под руководством тренера Андрея Ермакова ребята работают около года. Перед поездкой в Венгрию они рассказали о своей разработке мэру города Владиславу Пинаеву. Глава похвалил талантливых изобретателей и выразил надежду на то, что они останутся в Нижнем Тагиле и будут трудиться на благо города.