Школьники из Нижнего Тагила выступят на Всемирной олимпиаде World Robot Olympiad в Венгрии

Два воспитанника лаборатории робототехники ГДДЮТ Нижнего Тагила — 14-летние Егор Ермаков и Сергей Ковтков — представят Свердловскую область на Всемирной олимпиаде по робототехнике World Robot Olympiad. Соревнования пройдут с 8 по 10 ноября в венгерском городе Дьёр.

Тагильчане вошли в состав сборной России. Перед этим они прошли серьёзный отбор: победили на всероссийской олимпиаде и прошли учебно-тренировочные сборы в университете Иннополис. За путёвку на World Robot Olympiad боролись 36 российских команд, в финал прошли 11: из Москвы, Владивостока, Миасса, Раменского, Мытищ, Магнитогорска, Новочебоксарска и Иннополиса.

Сегодня в лаборатории робототехники ГДДЮТ юные инженеры показали мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву свою разработку. Егор и Сергей участвуют в основной категории соревнований. В ней созданный заранее робот должен идеально выполнить уже известное задание, а затем ребятам предстоит его перепрограммировать на новую задачу.

«Сложность состоит в том, что время на выполнение дополнительного задания будет очень ограничено. За 2,5 часа робота нужно собрать из деталей и запрограммировать. Тот, кто сможет это сделать, будет победителем. В робототехнике успех на 90 процентов зависит от трудолюбия детей, насколько у них есть желание побеждать», — говорит тренер ребят, педагог допобразования ГДДЮТ Андрей Ермаков.



Мэр Владислав Пинаев с Егором и его тренером Андреем Ермаковым



Егор Ермаков и Сергей Ковтков занимаются робототехникой с семи лет, в паре работают около года. Сергей собирал робота, а Егор отвечает за его программирование. Для Сергея предстоящая поездка в Дьёр станет первым опытом международных соревнований. Егор уже опытный боец — для него это шестое мировое первенство.

«У меня уже большой опыт, но волнение всё равно всегда присутствует. Основной концепт задания нам известен уже сейчас, но судьи также проверят нашу работоспособность на месте, когда озвучат дополнительное задание. На международных соревнованиях тщательный отбор, поэтому и соперники очень хорошо подготовленные. Атмосфера там всегда хорошая, там принято обмениваться футболками и значками. Удаётся пообщаться с ребятами из других стран — все говорят на английском», — рассказывает Егор Ермаков.



Робот Егора и Сергея



«То, что у нас есть такие дети, — это просто великолепно. Надеюсь, что Сергей и Егор подрастут и останутся в нашем городе и мы вместе будем его делать лучше. Хочу им пожелать выдержки, терпения, не волноваться, ну и самое главное — победить», — напутствовал ребят Владислав Пинаев.

Отметим, что поездка в Венгрию на World Robot Olympiad стала возможной благодаря областной программе «Уральская инженерная школа». По словам тагильского мэра, глава региона Евгений Куйвашев уделяет поддержке талантливых детей-инженеров особое внимание.