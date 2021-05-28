Подросткам, которые не попали в отряды мэра, администрация Нижнего Тагила предложила альтернативную работу на заводах и не только

Из-за большого количества желающих многие тагильские школьники этим летом не смогли трудоустроиться в отряды мэра. Все 720 выделенных мест были заняты за один день. Безработным подросткам администрация Нижнего Тагила предлагает альтернативную работу на городских предприятиях.

Теперь ребята смогут устроиться на УВЗ, «Уралхимпласт», НТЗМК, «Планту», а также в санаторий «Руш», ООО «УБТ-Сервис» и Горзеленхоз. Мэрия отмечает, что по договорам подряда молодёжь готовы принять и на работу в магазины города.

Проконсультироваться по поводу трудоустройства подростки могут на молодёжных биржах труда. Так, школьникам Дзержинского района нужно позвонить по телефону 8 (3435) 33-58-41. А подросткам, проживающим в Ленинском и Тагилстроевском районах, — по телефону 8 (3435) 41-10-20 или прийти в отдел социально-правовой поддержки и профилактики, который находится в Городском Дворце молодёжи.

Кроме того, несовершеннолетние в возрасте от 16 лет при наличии аттестата о получении основного общего образования могут зарегистрироваться в Нижнетагильском центре занятости в качестве безработного и получать все виды государственной поддержки.