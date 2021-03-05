Под Новоуральском откроют новое хранилище радиоактивных отходов

Рядом с Новоуральском запустят вторую очередь хранилища радиоактивных отходов, сообщает «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

Разрешение на запуск выдано «Росатомом» после получения в феврале заключения Ростехнадзора. В документе подтверждается, что хранилище опасных ядерных отходов соответствует проектной документации. Также склад проверен Росприроднадзором, ведомство выдало положительное заключение.

Первая очередь хранилища на 15 тысяч кубометров была запущена в ноябре 2016 года, после постройки нового склада объём хранимых отходов увеличат до 55 тысяч кубометров.

«Хранилище предназначено для радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов в специальных упаковках без их последующего извлечения. Объект обладает системой барьеров безопасности, каждый из которых исключает возможность попадания радиоактивных отходов в окружающую среду», — добавили в НО РАО.

Реконструкция объекта началась в 2018 году, а эксплуатировать хранилище будут до 2036 года. После закрытия на месте хранилища организуют постоянный мониторинг состояния окружающей среды.

Напомним, по информации немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года из города Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в госкорпорацию «Росатом») в Новоуральске было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров) с урановыми «хвостами». Всего же с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, или примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов», считают в российском бюро Greenpeace. По подсчётам представителей группы «Экозащита», всего с начала 2020 года в Россию ввезено более 3,5 тысячи тонн.

Завоз «хвостов» на Урал вызвал протесты — в Екатеринбурге по этому поводу проходили пикеты. Кроме того, в ноябре 2019 года экоактивисты провели митинг в немецком городе Гронау у завода по обогащению урана компании Urenco.