Под Новосибирском больше 13 школьников отравились крысиным ядом

В посёлке Чаны Новосибирской области по меньшей мере 13 учащихся младших классов поступили в больницу с отравлением, пишет «Тайга.Инфо».

В паблике «Подслушано.Чаны» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что отравление в школе № 2 не связано с едой из столовой учебного заведения: пользователи утверждают, что дети попробовали крысиный яд, который принёс в школу один из учеников второго класса. Эту информацию подтвердил общественник Армен Аракелов, он же озвучил количество поступивших в больницу школьников.

«Их состояние удовлетворительное. Кто-то принёс в школу якобы какие-то таблетки со вкусом шоколада, которые на самом деле оказались крысиным ядом», — говорит общественник в видеообращении.

На сайте регионального управления СК говорится, что следователи проводят проверку по факту происшествия. Ученики поступили в районную поликлинику с подозрением на отравление «веществом неустановленной этиологии». Школьникам оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, указывают в ведомстве.