Под Нижним Тагилом водитель-новичок устроил массовое ДТП. В аварии пострадала девочка-подросток

Четыре автомобиля столкнулись накануне около 12:00 на трассе Николо-Павловское — Алапаевск. В дорожной аварии травмировался 11-летний ребёнок, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, 58-летний водитель Geely ехал в сторону Нижнего Тагила. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался во встречный ВАЗ. Вторую машину вынесло на ехавшие рядом Kia и Hyundai.

В салоне Kia находилась 11-летняя школьница, её госпитализировали в больницу с переломом ключицы. Девочка сидела на заднем сиденье и была пристёгнута, машиной управлял её 38-летний отец.

По данным Госавтоинспекции, аварию спровоцировал водитель со стажем вождения всего 7 дней. Он рассказал, что начал обгон, но не справился с управлением. Мужчина не смог объяснить, почему не осуществил манёвр. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения. Все они были трезвы.