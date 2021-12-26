Под Нижним Тагилом водитель-новичок устроил массовое ДТП. В аварии пострадала девочка-подросток

Четыре автомобиля столкнулись накануне около 12:00 на трассе Николо-Павловское — Алапаевск. В дорожной аварии травмировался 11-летний ребёнок, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, 58-летний водитель Geely ехал в сторону Нижнего Тагила. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался во встречный ВАЗ. Вторую машину вынесло на ехавшие рядом Kia и Hyundai.
В салоне Kia находилась 11-летняя школьница, её госпитализировали в больницу с переломом ключицы. Девочка сидела на заднем сиденье и была пристёгнута, машиной управлял её 38-летний отец.
По данным Госавтоинспекции, аварию спровоцировал водитель со стажем вождения всего 7 дней. Он рассказал, что начал обгон, но не справился с управлением. Мужчина не смог объяснить, почему не осуществил манёвр. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения. Все они были трезвы.
«Госавтоинспекция напоминает водителям, что выезд на встречную полосу является манёвром, представляющим опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Водителям-новичкам, имеющим небольшой стаж вождения, необходимо быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим», — рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.