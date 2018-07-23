Под Нижним Тагилом в садовом доме заживо сгорел пенсионер

Накануне вечером на пульт пожарной охраны поступил сигнал о пожаре в коллективном саду № 7 НТМК в районе Ольховки. Прибывшие на место ЧП спасатели во время разбора сгоревших конструкций обнаружили тело 72-летнего хозяина дома. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, мужчина прилёг отдохнуть на втором этаже, а его жена на первом этаже смотрела телевизор.

«Женщина, выйдя на кухню, обнаружила, что у холодильника горит электропроводка. Она попыталась самостоятельно тушить пожар водой из ведра, но огонь быстро распространился по потолку. Женщина стала кричать мужу, что произошёл пожар и чтобы он спускался. Но в задымлённом помещении ей стало трудно дышать. Выбежав на улицу, она позвала на помощь соседа, но тот подняться на второй этаж не смог, так как перекрытие уже было охвачено пламенем. Спуститься вниз хозяин дома не смог», — пояснили в ведомстве.