Под Нижним Тагилом в районе горы Долгой произошло смертельное ДТП

Сегодня около 9 часов утра на 139-м километре дороги Екатеринбург — Серов в районе горнолыжного комплекса «Гора Долгая» в лобовом столкновении ВАЗа и Hyundai погиб житель Нижнего Тагила, сообщает отделение пропаганды областного ГИБДД.

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-21063 не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Hyundai Matrix. Водитель «шестёрки» скончался на месте, водитель и двое пассажиров иномарки получили различные травмы: у одного зафиксированы ушибы правого коленного сустава, тазобедренного сустава и грудной клетки, второй получил ушиб грудной клетки, третий — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы лица. После осмотра в больнице пострадавшие были отправлены домой.



«Погибшему было 58 лет, он являлся жителем Нижнего Тагила, стаж управления транспортным средством с 2005 года. Грубых нарушений ПДД не имел», — добавили в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку всех обстоятельств аварии.