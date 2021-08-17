Под Нижним Тагилом у фермера средь бела дня украли 176 стогов сена

В посёлке Николо-Павловское под Нижним Тагилом у частного сельхозпредприятия неизвестные украли 176 стогов сена. Сумма причинённого ущерба составила более 300 тысяч рублей.
Инцидент произошёл днём в понедельник, 16 августа. Директору фермы Евгению Баторину позвонили местные жители и сообщили, что с его поля на спецтехнике кто-то вывозит сено. Предприниматель поехал на место, предварительно позвонив сыновьям и в полицию. Приехав, директор увидел несколько человек, которые с помощью двух тракторов грузили стога в грузовой ЗИЛ и три прицепа.
«Мой отец на уазике поехал в поле. На автомобиле он перегородил дорогу. Тогда воры вдвоём с монтировкой накинулись на моего отца и начали его душить. К счастью, в это время приехал брат. Отец снял все побои, у него сейчас лицо изувечено», — рассказал АН «Между строк» сын директора Александр Баторин.
По словам Александра, воры успели вывезти в сторону аэродрома Грани 160 стогов. Сено злоумышленники продавали через интернет по тысяче рублей за тюк. Александр предполагает, что воры «работали» несколько дней.
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что по данному факту проводится проверка. Полицейские установили, что воровал сено 56-летний местный житель. Его застали на месте в момент кражи.
Александр Баторин подчеркнул, что в прошлом году у них сожгли сено. Тогда ущерб составил 16 млн рублей.
- В 2018 году у этого же сельхозпредприятия неизвестные выкопали и похитили около 1,5 километра труб системы орошения сельскохозяйственных полей.
- В 2015 году в селе Николо-Павловское прошли общественные слушания по изменению земельного плана. Трое бизнесменов собирались построить на своих участках коттеджный посёлок. Местные жители, почти 200 человек, проголосовали против постройки. На этих землях заготавливается корм для крупного рогатого скота сельскохозяйственного предприятия «Николо-Павловское». Они боялись, что строительство коттеджей «убьёт» местную ферму.
- В 2019 году в ночь с 2 на 3 мая неизвестные обокрали два молокомата сельхозпредприятия «Николо-Павловское», расположенные на Октябрьском проспекте и Черноисточинском шоссе. Общая сумма ущерба составила 264 тысячи рублей.