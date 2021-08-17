Под Нижним Тагилом у фермера средь бела дня украли 176 стогов сена

В посёлке Николо-Павловское под Нижним Тагилом у частного сельхозпредприятия неизвестные украли 176 стогов сена. Сумма причинённого ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Инцидент произошёл днём в понедельник, 16 августа. Директору фермы Евгению Баторину позвонили местные жители и сообщили, что с его поля на спецтехнике кто-то вывозит сено. Предприниматель поехал на место, предварительно позвонив сыновьям и в полицию. Приехав, директор увидел несколько человек, которые с помощью двух тракторов грузили стога в грузовой ЗИЛ и три прицепа.

«Мой отец на уазике поехал в поле. На автомобиле он перегородил дорогу. Тогда воры вдвоём с монтировкой накинулись на моего отца и начали его душить. К счастью, в это время приехал брат. Отец снял все побои, у него сейчас лицо изувечено», — рассказал АН «Между строк» сын директора Александр Баторин.

По словам Александра, воры успели вывезти в сторону аэродрома Грани 160 стогов. Сено злоумышленники продавали через интернет по тысяче рублей за тюк. Александр предполагает, что воры «работали» несколько дней.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что по данному факту проводится проверка. Полицейские установили, что воровал сено 56-летний местный житель. Его застали на месте в момент кражи.

Александр Баторин подчеркнул, что в прошлом году у них сожгли сено. Тогда ущерб составил 16 млн рублей.