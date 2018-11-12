Под Нижним Тагилом неизвестные выкопали и сдали на металлолом 1,5 километра труб для мелиорации

В конце прошлой недели в селе Николо-Павловское неизвестные выкопали и похитили около 1,5 километра труб системы орошения сельскохозяйственных полей. Участок площадью 241 га и система мелиорации принадлежат Министерству агропромышленного комплекса Свердловской области, но находятся в введении сельхозпредприятия «Николопавловское». Как рассказал АН «Между строк» директор компании «Николопавловское» Евгений Баторин, ущерб предварительно оценивается в размере от 10 до 15 миллионов рублей.

По словам сына Евгения Баторина Александра, злоумышленники распилили трубы и часть уже сдали на металлолом. Мужчина уверяет, что его отцу удалось снять на видео процесс хищения с номерами спецтехники и автомобилей, на которых вывозились трубы. Все материалы переданы в полицию. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» подтвердили, что заявление было принято 10 ноября. По факту хищения организована проверка отделом полиции № 21.