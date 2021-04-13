Под Нижним Тагилом Toyota улетела в кювет и перевернулась

Днём 12 апреля на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда в районе села Покровского произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, Toyota под управлением 45-летнего водителя въехала в Skoda, за рулём которой находился 32-летний мужчина. После столкновения «японка» съехала с дороги в кювет и опрокинулась. С травмами в больницу отвезли 51-летнего пассажира Toyota. Предварительно у пострадавшего диагностирован ушиб грудной клетки.

«Водитель Toyota не отрицал, что совершал манёвр обгона, но при этом рассказал, что Skoda первоначально двигалась в правом ряду попутного направления и резко перестроилась. Именно поэтому он не смог избежать столкновения, — сообщили в дорожной полиции.