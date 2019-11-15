Под Нижним Тагилом столкнулись два легковых автомобиля (ВИДЕО)

Вечером 15 ноября на Салдинском шоссе, на подъезде к Нижнему Тагилу, столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, ДТП произошло в 17:40. Данных о пострадавших нет.

Как пишут подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил», дорогу не поделили Lada и Mitsubishi. Свидетели аварии утверждают, что оба транспортных средства сильно повреждены, «их словно разорвало на части».

В ГИБДД обещали рассказать подробности аварии позже.