Происшествия

Под Нижним Тагилом столкнулись два легковых автомобиля (ВИДЕО)

15.11.2019 23:00
Под Нижним Тагилом столкнулись два легковых автомобиля (ВИДЕО)

Вечером 15 ноября на Салдинском шоссе, на подъезде к Нижнему Тагилу, столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, ДТП произошло в 17:40. Данных о пострадавших нет.

Как пишут подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил», дорогу не поделили Lada и Mitsubishi. Свидетели аварии утверждают, что оба транспортных средства сильно повреждены, «их словно разорвало на части». 

В ГИБДД обещали рассказать подробности аварии позже.

Видео: «Воин РВСН»
Фото: 
«Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил»
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