Под Нижним Тагилом спасатели вторые сутки ищут в лесу бабушку с внучкой

70-летняя жительница посёлка Висимо-Уткинск и её 15-летняя внучка ушли в лес 18 августа и до сих пор не вернулись домой. На поиски пропавших выехали спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила и поисковый отряд «Скорпион».

Муж пропавшей рассказал, что в 10 часов утра он отвёз родственников в лес за грибами, а сам вернулся домой. К вечеру грибники не вернулись. Около 10 часов вечера поисковики зашли в лес и вышли только под утро. За это время спасателям удалось обнаружить только несколько следов человека, а также отпечатки лап медведя, самих пропавших найти не удалось. Сейчас поиски продолжаются, поисковый отряд планирует организовать в посёлке штаб.