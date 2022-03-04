Под Нижним Тагилом рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло на трассе под Нижним Тагилом вечером 3 марта. Направляющийся из Николо-Павловского в Нижний Тагил рейсовый автобус ПАЗ на 9-м километре Южного подъезда к городу сбил двигавшегося вдоль дороги 47-летнего мужчину. В результате полученных травм пострадавшего госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила отметили, что мужчина был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов. Медосвидетельствование показало, что водитель автобуса в момент ДТП был трезв. Его стаж вождения — 20 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался.