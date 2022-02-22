Под Нижним Тагилом раскрыто убийство, совершённое 16 лет назад

Житель Пригородного района обвиняется в особо тяжком преступлении, совершённом им 16 лет назад. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в октябре 2005 года 45-летний обвиняемый находился в доме у знакомого пенсионера на станции Анатольской. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт и гость жестоко избил хозяина. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело, но раскрыть по горячим следам его не удалось.

«В 2021 году следователем СК России в рамках системной работы по расследованию преступлений прошлых лет материалы приостановленного уголовного дела были тщательно проанализированы. При изучении сведений обращено внимание на ряд моментов, которые требовали более тщательной отработки следственным путём. В дальнейшем удалось получить информацию, которая позволила изобличить фигуранта, который дал признательные показания», — рассказал Александр Шульга.

Следственным отделом по Пригородному району СК России по Свердловской области 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«Сыщикам уголовного розыска полиции совместно с партнёрами из регионального Следственного комитета удалось установить причастность обвиняемого по имени Андрей к жестокой расправе над пенсионером. Оказалось, что фигурант и ныне погибший ранее знали друг друга, в день убийства обвиняемый находился в доме у знакомого потерпевшего пенсионера. Пойти на душегубство злоумышленник решил из-за оскорбления в свой адрес. Когда мужчине предъявили новые доказательства, он не стал особо отпираться и дал признательные показания», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.