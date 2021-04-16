Под Нижним Тагилом ракетные войска отбили нападение диверсантов

Войска 42-й ракетной дивизии РВСН, дислоцирующиеся под Нижним Тагилом, на учениях отработали вывод комплексов на боевые позиции, марш на 100 километров, маскировку и борьбу с условным противником.

При совершении марша колонна ПГРК преодолела условно заражённый участок местности, на котором «противник» использовал химические фугасы с отравляющими веществами. После вывода техники из опасной зоны подразделения радиационной, химической, биологической защиты обработали ракетный комплекс.

По легенде учений, на маршруте движения колонны заложено около двух десятков бомб с дистанционным управлением, поэтому «ЯРСы» сопровождала новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва». МДР обезвредила взрывные устройства не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы.

При смене позиций ракетчики обнаружили, блокировали и уничтожили условных диверсантов с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащённых беспилотниками (они обнаруживают диверсионно-разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям).

В общей сложности в тренировке, которая проходит в эти дни на Среднем Урале, принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.