Под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП с Land Cruiser и Lada Kalina

Сегодня, 24 января, на автодороге Екатеринбург — Серов в районе поворота на Анатольскую произошло смертельное ДТП. Как сообщается в официальном паблике Центра защиты населения Нижнего Тагила, в 11:15 диспетчеру ЦЗН поступил звонок с сообщением о столкновении Toyota Land Cruiser и Lada Kalina. В результате аварии водитель отечественной легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и оказался зажат в салоне. Чтобы его достать, спасателям пришлось применить специнструмент. Также травмы получили пассажиры Lada и Toyota.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что 74-летний мужчина, управлявший автомобилем Lada Kalina, следуя со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга, при осуществлении разворота не занял крайнее левое положение и допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, следующим в попутном направлении», — пояснили в отделении по пропаганде Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское».



72-летняя пассажирка автомобиля Lada и 61-летняя пассажирка Toyota с травмами различной степени тяжести доставлены в Демидовскую больницу для оказания медицинской помощи. По словам водителя иномарки, водитель Lada включил указатель левого поворота и резко начал осуществлять разворот.