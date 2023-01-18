Под Нижним Тагилом приземлился самый большой в мире вертолёт МИ-26Т (ВИДЕО)

Накануне днём на аэродроме Быньги под Нижним Тагилом приземлился самый большой в мире вертолёт МИ-26Т. Как рассказал АН «Между строк» начальник аэродрома Александр Новосёлов, «гость» привёз с собой корпус такого же МИ-26Т, который отправится на ремонт в Тюмень.

«У МИ-26 транзитный рейс. Этот вертолёт летит из Перми в Тюмень и везёт точно такой же корпус в ремонт. Он должен был улететь сегодня, но вылет перенесли на завтра. До Перми этот корпус доставили, как я понял, морским путём. Сейчас его отправили дальше воздушным транспортом, так как других вариантов доставки на ремонт нет. Наш аэродром Быньги — единственная ближайшая подходящая площадка для таких вертолётов», — уточнил Александр.

МИ-26Т — крупнейший в мире вертолёт. Он был создан на базе военно-транспортного вертолёта МИ-26, разработка которого началась в 1970-х годах в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) Московского вертолётного завода имени Михаила Миля, ныне входящего в холдинг «Вертолёты России». Спустя много лет это судно не имеет себе равных и остаётся рекордсменом по грузоподъёмности. Такие вертолёты активно используются для тушения пожаров в десятках стран, а также в перевозке при помощи внешней подвески или непосредственно в кабине грузов весом до 20 тонн.

Как указано на сайте russianplanes.net, вертолёт с бортовым номером RA-06085 совершил свой первый полёт в 1987 году. До 2011 года использовался в Вооружённых силах Республики Казахстан. После демонтажа оборудования военного назначения в 2012 году вертолёт был переведён для эксплуатации в гражданской авиации. 17 мая 2012 года он был перевезён при помощи внешней подвески из Тараза в Новосибирск для эксплуатации авиакомпанией UTair.