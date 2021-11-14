Под Нижним Тагилом перевернулась фура

Сегодня, 14 ноября, около 8 часов утра под Нижним Тагилом в Николо-Павловском произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого его полуприцеп перевернулся на бок. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 42-летний водитель MAN с полуприцепом Schmitz ехал из Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила. У дома № 55 по улице Октябрьской в Николо-Павловском автомобиль занесло, он наехал на металлическое ограждение, а также столкнулся с автомобилем Hyundai ix35 по управлением 28-летнего водителя. Пострадавших нет.

В ГИБДД отметили, что освидетельствование водителей не выявило у них алкогольного опьянения.