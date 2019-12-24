Под Нижним Тагилом начал работу Единый центр испытаний военных беспилотников

Единый центр испытаний отечественных беспилотников на территории аэродрома Салка под Нижним Тагилом введён в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) Николай Смирнов. Планируется, что в нём будет испытывать БПЛА «Форпост» и «Форпост-Р» Уральский завод гражданской авиации.

«Работы по реконструкции завершены, Уральский завод гражданской авиации пока единственный, кто работает на этом полигоне», — сказал Смирнов.

В октябре 2015 года Смирнов сообщал изданию, что строительство Единого центра испытаний БПЛА полностью закончится к 2020 году. Центр планировался как уникальный в стране комплекс, на котором будут тестироваться все беспилотники, которые будут поставляться на вооружение Минобороны, в том числе ударные.

С 2020 года в рамках заключённого контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнётся серийная поставка «Форпост-Р» в войска. Это полностью обновлённая модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост». Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также «Форпост-Р» оснащён современным отечественным двигателем АПД-85. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств.

Масса аппарата составляет порядка 500 кг. Продолжительность полёта — 18 часов, высота — до 6 тысяч метров.