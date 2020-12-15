Под Нижним Тагилом мотоцикл улетел в кювет после столкновения с Lada Granta

Днём 15 декабря в посёлке Горноуральском мотоцикл улетел в кювет после столкновения с Lada Granta. 69-летнего мужчину-мотоциклиста госпитализировали в больницу с переломом рёбер.

В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что 60-летний мужчина за рулём автомобиля Lada Granta ехал со стороны Серовского тракта в сторону села Большая Лая. У дома № 3 на улице Лесной водитель авто столкнулся с мотоциклом «Урал», который ехал по главной дороге в сторону Серовской трассы. Из-за ДТП мотоцикл упал с дороги в кювет. В Госавтоинспекции также добавили, что оба водителя на момент ДТП были трезвы.