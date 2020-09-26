Под Нижним Тагилом грузовой поезд сошёл с рельсов и перевернулся (ВИДЕО)

Вечером 26 сентября под Нижним Тагилом сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший щебень. ЧП произошло недалеко от станции Благодать. Нижнетагильская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Как пишет Е1.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры, на подъездных путях Кушвинского щебёночного завода произошёл сход восьми вагонов с щебнем, шесть из них перевернулись. В результате происшествия повреждено сто метров железнодорожных путей. В ведомстве добавили, что в аварии никто не пострадал.