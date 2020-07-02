Под Нижним Тагилом электричка насмерть сбила 89-летнюю пенсионерку

Под Нижним Тагилом электропоезд насмерть сбил 89-летнюю пенсионерку, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Трагедия произошла вчера, 1 июля, около 12 часов дня на 328-м километре.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте, машинист приближающегося электропоезда заметил человека, подал сигнал и применил экстренное торможение. Но женщина на звук не отреагировала, и наезда избежать не удалось. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили работников локомотивной бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.