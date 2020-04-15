Под Мурманском на стройке «Новатэка» более 200 человек заразились коронавирусом

В Мурманской области за минувшие сутки вдвое выросло число выявленных случаев заражения коронавирусной — основной очаг распространения зафиксирован в посёлке Белокаменка Кольского района на стройке центра крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк», пишет «Новая газета». За сутки там заболели ещё 125 человек, а всего на строке 206 больных.

В Белокаменке введён режим чрезвычайной ситуации и развернут мобильный госпиталь МЧС, однако работы на стройке не остановлены. Там работают более 10 тысяч вахтовиков из России, Белоруссии и Турции.

Рабочие, связавшиеся с «Новой газетой», говорят, что масок и перчаток им не выдали, в наличие только санитайзеры. Режим социальной дистанции не соблюдается.

По данным областного оперативного штаба, в общей сложности в регионе зарегистрированы 268 случаев коронавируса.

Накануне сообщалось, что в России зарегистрировано 21 тысяча случаев коронавируса в 82 регионах страны. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».