Под Каменском-Уральским неизвестные совершили разбойный налёт на хлебовоз

На трассе возле города Каменска-Уральского совершён разбойный налёт на автомобилиста, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, нападение совершено на хлебовоз марки «Газель», водитель которого вёз выручку, собранную в нескольких деревенских торговых точках.

« Сообщение о ЧП поступило в полицию Каменска-Уральского сегодня утром. Злоумышленники причинили водителю побои, похитили деньги и путевую документацию на товар. Добычей гангстеров стали более 100 тысяч рублей, точная сумма сейчас уточняется. Машины злоумышленников имели тонировку в задней части. На трассах, прилегающих к месту происшествия, введён план "Перехват", который действует и сейчас, на момент подготовки этой новости. Сыщики уголовного розыска отрабатывают на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления и склонных к подобной противоправной деятельности. По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал Валерий Горелых.

По информации правоохранителей, налётчики были на двух машинах, в розыск объявили ВАЗ-2109 чёрного цвета без номеров — на месте для госномера, предположительно, находилась надпись «Башкирия». Также в розыск объявлена вторая машина — Great Wall Hover чёрного цвета, номера вымазаны грязью.

Отмечается, что такие преступления, когда бандиты блокировали жертву на нескольких машинах на дороге, довольно часто совершались в 90-е годы.