Под Каменском-Уральским лоб в лоб столкнулись два автомобиля, погибли четверо

На 103-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, недалеко от Каменска-Уральского, случилось ДТП с четырьмя погибшими, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

«Авария произошла в 12:45. В тот момент шёл дождь, трасса была скользкая. Водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Peugeot. В итоге водитель и пассажир Hyundai погибли на месте. В автомобиле находился ребёнок 2–3 лет, его госпитализировали», — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что в Peugeot находился мужчина-водитель, на заднем сиденье автомобиля ехали две женщины: одна из них погибла на месте, вторую госпитализировали, но позже она скончалась. Также в машине находились двое детей — четырёх и девяти лет. Первый ребёнок был на заднем сиденье в автокресле, второй — в бустере на переднем.

Водителя Peugeot и пассажиров-детей также отвезли в больницу.