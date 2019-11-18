Под Екатеринбургом пропал врач-травматолог

В Верхней Пышме объявили о поисках пропавшего в минувшие выходные 40-летнего врача-травматолога городской больницы Дмитрия Аввакумова, со ссылкой на родственников и коллег мужчины пишет E1.ru.

По словам его коллег, мужчина не пришёл на работу 17 ноября, а на связь перестал выходить за два дня до этого.

«У него была сложная личная ситуация, но это было летом, сейчас всё уже должно было устаканиться. Сейчас он уже живёт с другой женщиной», — рассказала коллега Дмитрия.

По словам матери, Дмитрий пропал в ночь с пятницы на субботу, до этого он в пятницу уходил с работы и планировал вернуться туда снова после 20:00, чтобы успеть внести истории болезни пациентов в компьютер. 17 ноября он должен был выйти на дежурство, но так и не пришёл. Мама Дмитрия говорит, что он очень ответственный и до этого не прогуливал работу.

«С июня он в разводе, сначала жил у меня, потом ушёл, сказал: "Что я за мужик, что живу с матерью". Он не столько развод переживал, сколько то, что теряет связь с девятилетней дочерью», — говорит мама Дмитрия.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дмитрия Аввакумова, просят звонить по номеру: 8 (800) 700-54-52 или инфоргу поиска Ларисе: 8 (904) 547-27-43.