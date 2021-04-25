Под Черноисточинском спасатели вытащили из леса рыбака со сломанной ногой

Вечером 24 апреля специалисты Центра защиты населения спасли мужчину, который рыбачил вблизи посёлка Черноисточинск.

По словам спасателей, компания из четырёх мужчин рыбачила на берегу пруда недалеко от посёлка, один из них споткнулся о камень и сломал голень правой ноги.

«Самостоятельно передвигаться мужчина не мог, его товарищи позвонили на номер дежурно-диспетчерской службы 112, и мы выехали на место. Мужчину пришлось нести по пересечённой местности леса на носилках. Местность была сложная, пришлось проходить через болото», — рассказали в Центре защиты населения.

Пострадавшего мужчину транспортировали по лесу до скорой медицинской помощи, сейчас он находится в больнице.