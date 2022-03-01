Почти треть перевозчиков Нижнего Тагила отказываются устанавливать ГЛОНАСС

Только 120 из 334 единиц общественного транспорта, включая трамваи, оснащены системой отслеживания местоположения. Об этом сообщил директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов во время визита на предприятие главы города Владислава Пинаева и представителей прессы. По словам сотрудников МУП «Сигнал-3», возможности системы позволяют в режиме реального времени следить за всем общественным транспортом города. Оператору известен номер транспортного средства, номер маршрута и даже история его движения по городу.

«К сожалению, многие перевозчики попросту саботируют установку систем отслеживания местоположения. На данный момент времени система работает только на 120 из 334 единиц общественного транспорта. Это прямое нарушение их контрактных обязательств», — подчеркнул Вячеслав Сизов.

Также директор МБУ «Сигнал-3» рассказал, на каком этапе находится внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

«Внедрение новой системы АСУДД началось два года назад. На данный момент “зелёная волна” организована по улицам Газетной, Карла Маркса и проспекту Ленина, причём только в одну сторону», — рассказал Вячеслав Сизов.

Он добавил, что три объекта, включённые в АСУДД, в настоящий момент работают в локальном режиме из-за строительства моста на улице Циолковского. Речь идёт о перекрёстках Красногвардейская — Кулибина, Кулибина — Фестивальная, Фестивальная — Индустриальная. Сизов заверил, что после открытия моста в полном объёме работа светофорных объектов будет скорректирована.

Напомним, на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле выделено 400 млн рублей в рамках глобального проекта по развитию цифровой инфраструктуры дорожной сети. Проект рассчитан на пять лет. В 2021 году на ИТС было выделено 67 млн рублей, а в 2022-м планируется потратить ещё 62 млн 152 тысячи рублей.