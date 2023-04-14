Почти половина жителей Нижнего Тагила сталкивалась с абьюзом на работе

Четверо из десяти работающих жителей Нижнего Тагила сталкивались с абьюзом со стороны коллег и руководства. К таким выводам по результатам опроса пришли социологи платформы Superjob.

Абьюз — это тип отношений между людьми, в которых один человек нарушает личные границы другого, унижает, проявляет жестокость в общении и подавляет волю своей жертвы.

41% опрошенных тагильчан сталкивались с абьюзивными отношениями на работе. Проявлениями этого респонденты называли добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к прямым обязанностям. Последнее упомянули 33% опрошенных, ещё 27% горожан замечали злоупотребление властью руководством, 17% — унижения и 16% — эмоциональное давление. При этом чаще остальных (47%) говорили о нездоровых отношениях в рабочем коллективе тагильчане в возрасте от 25 до 34 лет.