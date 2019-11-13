«Почта России» вошла в топ-10 богатейших российских компаний

В топ-10 богатейших компаний России вошли «Газпром», Московский фонд реновации жилой застройки, «Почта России», РЖД и Московский метрополитен, со ссылкой на бухгалтерскую отчётность, опубликованную Росстатом и компаниями, пишет РБК.

В рейтинге оценивались средства на счетах компаний на конец 2018 года, в список также вошли банки, однако их бизнес-модель отличается от компаний — им нужно иметь больше денег на счетах для поддержания резервов.

Если учитывать их накопления, то первые три места заняли банки — Сбербанк (2,3 триллиона рублей), Газпромбанк (1,05 триллиона) и ВТБ (929,3 миллиарда). Если исключить их из рейтинга, то самыми богатыми российскими компаниями стали «Газпром» (849,4 миллиарда), «Роснефть» (832 миллиарда) и «Лукойл» (492,7 миллиарда).

В топ-10 также вошёл Московский фонд реновации жилой застройки, который был учреждён правительством города в 2017 году. На конец 2018 года на его счетах было 187,5 миллиарда рублей. Финансируется он за счёт субсидий из столичного бюджета. Чистый убыток фонда по итогам 2018-го — 603 миллиона рублей. Московского застройщика «Управление гражданского строительства» также включили в список «богатейших» компаний России с 88,3 миллиарда рублей. На счетах Московского метрополитена было около 126 миллиардов рублей, чистый убыток метро в 2018 году — 1,6 миллиарда рублей.

На счетах «Почты России» в конце прошлого года было 203,5 миллиарда рублей. В начале ноября она попросила у правительства выделить ей около 40 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на развитие инфраструктуры.