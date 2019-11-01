«Почта России» попросит у правительства более 300 миллиардов рублей на расширение бизнеса

«Почта России» попросит у правительства более 300 млрд рублей бюджетных средств на кардинальное расширение сферы своей деятельности: предприятие запустит интернет-магазины и создаст структуры для управления недвижимостью, пишет «Коммерсантъ».

«К 2027 году "Почта России" рассчитывает стать "цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов". Она предлагает запускать онлайн-сервисы, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и для заказа розничных товаров. Компания планирует выйти на новые рынки», — отмечает издание.

На все эти проекты «Почта России» хочет получить серьёзное бюджетное финансирование: на восемь лет ФГУП просит выделить себе 353 миллиарда рублей. Затраты до 2024 года детализированы: в цифровую трансформацию планируется вложить 47 миллиардов рублей, в развитие логистики — 32 миллиарда рублей, в модернизацию отделений почтовой связи в крупных городах и расширение сети — 33 миллиарда рублей. На развитие новых продуктов потребуется ещё 31 миллиард рублей. «Почта России» также предлагает создать агрегатор для оказания социальных, бытовых, госуслуг и образовательных сервисов, на что потребуется 85 миллиардов рублей госфинансирования.