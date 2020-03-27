«Почта России» не будет работать три дня из-за коронавируса

С 30 марта по 1 апреля будут закрыты все отделения «Почты России», кроме работающих круглосуточно. Об этом РБК сообщил директор компании Максим Акимов.

Акимов пояснил, что таким образом компания хочет минимизировать посещение отделений. В качестве альтернативы он призвал клиентов пользоваться курьерской бесконтактной доставкой, стоимость которой снижена в два раза — до 100 рублей.

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