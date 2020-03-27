«Победа» приостановила все полёты

Дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» «Победа» полностью приостановила полёты, со ссылкой на источники пишет РБК.

Отмечается, что на сайте «Победы» уже сейчас нельзя купить билеты ни за рубеж (приостановлены с 27 марта по решению российского правительства из-за угрозы распространения коронавируса), ни по России.

Ранее из-за низкого спроса многие авиакомпании сократили количество рейсов, в том числе внутрироссийских. Росавиация допускает, что в сложившихся условиях некоторые авиакомпании, скорее всего, обанкротятся. Их убытки могут превысить 100 миллиардов рублей.

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