«Победа» повышает тарифы для вылетающих из-за границы

С 28 октября авиакомпания «Победа» повысит на 5 евро тарифы на авиабилеты с вылетом в Россию из-за границы. Это связано с отменой платной регистрации в зарубежных аэропортах.

«Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», — цитирует ТАСС представителя авиаперевозчика.

Как пишет Znak.com, ранее лоукостер заявлял, что тарифы будут увеличены на 25 евро. Такая мера объяснялась исполнением решения Московского городского суда, согласно которому авиакомпания вынуждена включить в тариф стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах.

При этом Мосгорсуд 8 октября пришёл к выводу, что введение платы за регистрацию напрямую противоречит закону. Тогда в авиакомпании заявили, что планируют оспорить данное решение.