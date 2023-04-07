По требованию прокуратуры Пригородного района заблокированы сайты с информацией о жестоком обращении с животными 

Прокуратура Пригородного района выявила восемь сайтов, содержащих информацию о жестоком обращении с животными, сообщили в ведомстве.

Доступ к ресурсам был свободным для всех пользователей вне зависимости от их возраста. За распространение таких материалов федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокурор пригородного района обратился в суд с двумя административными исками, попросив признать информацию, размещённую на этих сайтах запрещённой к распространению на территории России. Суд иски удовлетворил в полном объёме, решение суда исполнено и доступ к порталам ограничен.