По просьбе Владислава Пинаева автобусы, развозящие пациентов на КТ из ЦГБ № 1 Нижнего Тагила в другие больницы, будут работать до конца года

Мэрия Нижнего Тагила договорилась с Фондом святой Екатерины о продлении работы автобусов, которые развозят пациентов на компьютерную томографию из ЦГБ № 1 в другие медучреждения. Эти автобусы появились в Нижнем Тагиле ещё в октябре, а в середине ноября финансирование проекта заканчивалось.

«КТ в настоящее время, помимо горбольницы № 1, выполняется ежедневно в следующих учреждениях: в 09:00 — инфекционная больница, в 14:00 — Демидовская больница, в 19:00 — городская больница № 4, по чётным числам в 01:00 — инфекционная больница. С 13 ноября начал работу КТ-центр в онкодиспансере для пациентов, направляемых из поликлиник города. КТ в ЦГБ № 1 работает на пациентов стационара, а также пациентов приёмного отделения в порядке очерёдности. Из приёмного покоя на КТ в другие учреждения пациенты доставляются на комфортабельном автобусе, предоставленном ранее Фондом святой Екатерины», — пояснили в пресс-службе больницы.

В течение месяца автобусы перевозили пациентов в инфекционную и Демидовскую больницы, горбольницу № 4, а также онкодиспансер для прохождения компьютерной томографии. Это позволило избежать суточных очередей, которыми прославилась ЦГБ № 1 этим летом. Завершение программы, в рамках которой автобусы появились в Нижнем Тагиле, грозило обострить ситуацию. К решению вопроса подключился мэр Владислав Пинаев.

«После моего обращения к учредителям Фонда святой Екатерины было принято решение продлить финансирование программы, в рамках которой два автобуса (один из них в круглосуточном режиме) доставляют пациентов с подозрением на COVID из горбольницы № 1 Нижнего Тагила для прохождения компьютерной томографии в медицинские учреждения города. Автобусы будут закреплены за больницей до конца этого года. Напомню, что фонд оплачивает работу транспорта уже не один месяц, что позволяет снизить время ожидания исследования на КТ. Кроме того, фонд закупил для больниц Свердловской области, включая и первую горбольницу Нижнего Тагила, крупную партию кислородных концентраторов. Это очень своевременная помощь», — заявил Владислав Пинаев.