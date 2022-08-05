По новому мосту через Тагильский пруд пустят общественный транспорт 

Сегодня, 5 августа, в Нижнем Тагиле на мосту через Тагильский пруд провели испытания на преодоление тяжести. В пресс-службе мэрии сообщили, что к 12 августа запланировано открытие движения не только для автомобилей, но и для пассажирского транспорта.

«Помимо автомобильного движения, проектом предусмотрено открытие здесь движения пассажирского транспорта. Пока точно сказать, будет организован по Луганскому проспекту новый маршрут или доработаны действующие, мы не можем. Решение будет принято после изучения пассажиропотока», — заявил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Как отмечают в мэрии, на всей проезжей части путепровода уже уложен асфальт, в выходные доделают тротуары. В настоящее время на мосту, кроме испытаний, проводится гидроизоляция тротуаров, облицовка арок освещения, пусконаладочные работы по наружному освещению и архитектурной подсветке. На подъездных дорогах к мосту на левом берегу пруда осуществляется укладка третьего слоя асфальта, установка дорожных знаков и технических средств регулирования дорожного движения, обустройство остановок, барьерного, парапетного и перильного ограждения.