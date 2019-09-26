По факту жёсткой посадки самолёта в Барнауле возбудили уголовное дело

Сотрудники Западно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета РФ (СКР) возбудили уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта авиакомпании Azur Air, произошедшей вечером 25 сентября, со ссылкой на представителей ведомства пишет «Интерфакс».

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта"», — отметил собеседник.

Напомним, самолёт «Боинг 767-300» авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам) вечером 25 сентября, совершил жёсткую посадку в аэропорту Барнаула. Во время посадки произошло возгорание шины первой стойки шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа, более 50 пассажиров обратились к медикам за помощью. Один из них был госпитализирован — у пострадавшего диагностировали перелом позвоночника.

Экстренную посадку самолёта в Барнауле вначале спутали с продолжением учений МЧС, проходивших в городе 25 сентября, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

«Сначала никто не поверил, что ситуация реальная и что действительно необходимо принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий», — признался Степаненко.

При этом он добавил, что все службы сработали «своевременно и эффективно».