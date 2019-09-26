Boeing 767 совершил жёсткую посадку в Барнауле, пострадали 23 человека

В аэропорту Барнаула аварийно приземлился Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавший из Вьетнама в Камрань. Во время посадки у лайнера задымилась стойка шасси. Как передаёт «Интерфакс», пострадали 23 человека.

По информации собеседника агентства, пятерым пассажирам потребовалась госпитализация. В пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону сообщили об одном госпитализированном и 22 пассажирах с лёгкими травмами и скачками давления. По данным телеграм-канала Mash, пострадавших пассажиров трое, они получили различные переломы.

Как пишет Znak.com, из самолёта были эвакуированы 334 пассажира и 10 членов экипажа. Причины ЧП сейчас выясняет комиссия. На место происшествия выехала следственная группа.