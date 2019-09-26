Число пострадавших при жёсткой посадке лайнера в Барнауле выросло до 49 человек

В результате жёсткой посадки самолёта Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула пострадали 49 человек, со ссылкой на информацию экстренных служб региона пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обращались 23 пассажира. Всего на борту лайнера, у которого при посадке загорелась стойка шасси, по данным Минтранса, находился 341 человек, включая 10 членов экипажа.

«Самолёт не смог приземлиться с первого раза. Так же, как недавно в Шереметьево, начал буквально прыгать, как кузнечик. После этого пошёл на второй круг. Со второго раза всё-таки сел, но что-то загорелось. Мы спускались по надувному трапу, а потом пешком шли по взлётному полю до здания аэропорта», — рассказала пассажирка рейса.

Напомним, инцидент произошёл накануне вечером с лайнером, который следовал из вьетнамского аэропорта Камрань. Все, кто находился на борту, были эвакуированы по аварийным трапам. Власти оценили действия служб при ЧП с жёсткой посадкой Boeing как слаженные и оперативные. Причины происшествия сейчас выясняет комиссия. На месте работают специалисты Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.