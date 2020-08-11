По факту взрыва на АЗС в Волгограде возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту взрыва на АЗС № 36 на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба). В СК отмечают, что ЧП произошло в то время, когда на автозаправочной станции из автоцистерны с газом на полуприцепе производилась заправка станционного резервуара для хранения топлива. Полуприцеп был закреплён к кабине автомобиля МАЗ, а общий объём газа в цистерне составлял более 16 тонн. В какой-то момент во время заправки ёмкости произошло воспламенение трубопровода автоцистерны, сбрасывающего в атмосферу избыточное давление, что заметил водитель газовоза и сообщил об этом мастеру и заправщику, сразу же перекрывшим вентили подачи газа. Все находившиеся на заправке лица покинули станцию, сообщив в компетентные службы о возгорании. Через некоторое время на станции произошёл хлопок, после которого последовала вспышка огня.

От детонации газа и возгорания пострадали 13 человек, которые доставлены в медучреждения с термическими ожогами, среди них — 4 сотрудника МЧС, принимавших участие в тушении пожара.