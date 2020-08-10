В Волгограде при взрыве цистерны с газом пострадали 8 человек (ВИДЕО)

В Тракторозаводском районе Волгограда взорвалась цистерна с газом, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 12:40 по местному времени. Сейчас цистерна продолжает гореть, на месте работают пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС по Волгоградской области по повышенному рангу (второй номер).

«Ведётся наращивание группировки. Информация уточняется», — говорится в сообщении МЧС.

При взрыве пострадали 8 человек, сообщают местные СМИ.