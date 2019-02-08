По факту травмирования ребёнка в ледовом городке под Нижней Турой возбуждено уголовное дело

По факту травмирования 8-летнего мальчика на ледяной горке в посёлке Ис возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Решение было принято по итогам доследственной проверки. Уже в рамках расследования будет установлена степень тяжести вреда, причинённого ребёнку. Также оценят, насколько горка, изначально построенная в том числе для малолетних детей, соответствует требованиям безопасности. Одновременно с этим нижнетуринская прокуратура начала проверку действий медработников нижнетуринской больницы и должностных лиц, ответственных за ледовый городок.

Напомним, ЧП произошло 2 февраля. По предварительным данным, мальчик во время катания с оборудованной для общего пользования горки получил черепно-мозговую травму и был доставлен автомобилем скорой помощи в Нижнетуринскую центральную городскую больницу, а затем был перевезён в Нижний Тагил. Сообщалось, у ребенка обширная гематома, его уже прооперировали.

По данным муниципальных врачей, у пострадавшего ребёнка случился инсульт, причиной которого могло стать невыявленное врожденное заболевание. Падение на горке, после которого мальчику стало плохо, ускорило процесс, однако не было первопричиной инсульта.

«Врачи считают, что инсульт вообще не связан с физической травмой. Кровоизлияние случилось из-за какого-то врождённого заболевания», — озвучил точку зрения медиков мэр Нижней Туры Алексей Стасенок.

Врачи отметили, что при врождённой болезни кровоизлияние в мозг произошло бы в любой момент и без горки.

«Приходил отец мальчика. У него крайняя степень недоверия, всех подозревает. Я предложил ему помощь, но он отказался, ему на работе помогают. Он просил документы на строительство ледового городка, только здесь не всё просто», — добавил Стасенок.

Жительница посёлка Ис Наталья Кокшарова, которая вместе с мужем довезла пострадавшего ребёнка до его дома, прокомментировала Ura.ru произошедший инцидент. Она возмущена, что отец пострадавшего мальчика фактически обвинил их в том, что они сбили его сына.

«Муж разогревал двигатель. У нас большой двор пятиэтажки, кругом были люди, сосед тоже грел двигатель. Все видели, что мальчик сам подошёл к моему мужу и попросил его подвезти до дома. Муж спросил, что с ним. А мальчик ответил, что ему очень плохо. Было видно, что у него неуверенная походка, его шатает. Тут вышла я, мальчика вырвало, после этого он сел на заднее сиденье, назвал адрес», — рассказала Наталья Кокшарова.

По словам женщины, когда они подъехали к дому, то не знали, в какой квартире живёт ребёнок. Они попытались помочь ему выйти, но ноги его совсем не держали.

«Он крупный ребёнок, тяжёлый, а мы уже пенсионеры. Вдвоем пытались его удержать, но сил не было. Тут зазвонил его телефон. Я взяла трубку, сказала его маме, что мы привезли её сына. Она тут же выбежала раздетая, но мы и втроём не могли его удержать. Она позвонила и вызвала старшего сына. Он пришёл и унёс брата на руках. Мама мальчика нам сказала спасибо», — отметила Кокшарова.

По словам пенсионерки, они предложили отвезти ребёнка в больницу, но его мама отказалась и сказала, что сама вызовет врача.